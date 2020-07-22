شكرا لمتابعة خبر عن وصول قوات صنعاء إلى تخوم مدينة مأرب ومعارك عنيفة بالدبابات والأسلحة الثقيلة من مسافات قريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزّع الإعلامُ الحربي اليمني التابع لقوات صنعاء، اليوم الأربعاء، مشاهدَ لعملية عسكرية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع لأتباع التحالف وصد زحف في مديريتي العبدية وماهلية جنوب محافظة مأرب.

ووثّقت المشاهدُ عمليةَ هجوميةَ لقوات صنعاء في جبهة العبدية جنوبي مدينة مأرب تم خلالها تطهير عدد من المواقع واغتنام كميات من الأسلحة والعتاد.

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وأظهرت المشاهد تدمير دبابة وإحراق آليتين عسكريتين إحداهما تحمل معدل رشاش عيار “23” بصواريخ موجهة، كما بينت المشاهد الهروب الجماعي للمرتزقة من مواقهم وسيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية عليها.

كما وثقت المشاهد تصدي قوات صنعاء لزحف للمرتزقة على عقبة الرخيم في جبهة ماهلية وتكبيد القوات الموالية للتحالف خسائرَ في الأرواح والعتاد، حيث أظهرت المشاهد إحراق آلية تحمل رشاش 23 وهروب جماعي لأعداد كبيرة من الآليات والمرتزقة بعد عجزهم عن إحراز أي تقدم مداني.

يشار إلى أن الإعلام الحربي اليمني وزع الأربعاء الماضي مشاهد لتقدم الجيش واللجان الشعبية والسيطرة على عدد من مواقع المرتزقة المطلة على مديرية العبدية بمأرب.ر