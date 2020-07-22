وردنا الان : نائب الرئيس اليمني يهدد بإقالة الحكومة ويمنع شكوى حكومية ضد قطر لدى مجلس الأمن الدولي

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية يمنية في اسطنبول ان نائب الرئيس اليمني الفريق /علي محسن الاحمر أبلغ معين عبدالملك انه وبالتشاور مع الرئيس هادي قررا إقالة رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك وحكومتة التي قدم نصف وزرائها استقالاتهم خلال الفترة الماضية . واوضحت المصادر لموقع " الخليج 365" أن هادي ونائبه الاحمر قد اتخذا قرار اقالة الحكومة اليمنية نتيجة للتجاوزات وقضايا فساد تطال رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة .. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل Advertisements ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضافت المصادر ان تجاوز رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك لصلاحياته خلال زيارته الراهنة الي القاهرة هي من عجلت باقالته وحكومته .. الى ذلك كشفت مصادر سياسية واعلامية رفيعة بالعاصمة المصرية القاهرة ان نائب الرئيس اليمني الفريق الاحمر اعاق ومنع شكوى حكومية ضد قطر لدى مجلس الامن الدولي تتهم الدوحة بتمويل الحوثيين ودعم الارهاب ورعاية التخريب وتهديد امن الجوار الاقليمي والعربي .. واشارت المصادر الى ان وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي قد ماطل ورفض قرار الحكومة بارسال الشكوى الى مجلس الامن الدولي .. ولفتت المصادر الى ان الحضرمي تواصل مع نائب الرئيس هادي الفريق الاحمر الذي وجهه بتجميد قرار الحكومة ضد قطر ومنع ارسالها لمجلس الامن الدولي .. واضافت المصادر ان الاحمر ابلغ الحضرمي ان الرئيس هادي ونائبه قررا أقالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وحكومته وان على رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته في غضون 48 ساعة مالم فان قرار اقالته سيعلن مع تحويله للتحقيق كما سرى مع سلفه الدكتور احمد بن دغر .

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