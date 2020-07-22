شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : مقتل الفنانة هيفاء وهبي على يد مدير اعمالها .. انتقم منها شر انتقام وافرغ مسدسه في رأسها .."صور وتفاصيل اولية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث عن مقتل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على يد مدير أعمالها محمد وزيري .

ووصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الى العاصمة المصرية القاهرة منذ ثلاثة أيام بعد فتح خطوط الطيران بين الدول لمتابعة قضيتها ضد وزيري والتي تتهمه فيها بالاستيلاء على عدة عقارات تمتلكها، وأيضاً لتدحض ادعاء وزيري بالزواج منها.

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وزعمت الاخبار المتداولة ان محمد وزيري انتقم من هيفاء وهبي وافرغ طلقات مسدسه في رأسها بعد ان ربحت أول مواجهة معه واستطاعت أن تثبت أمام نقيب الممثلين أشرف زكي بعد عودتها إلى مصر، كذب وزيري فيما يخص أجرها عن فيلم «أشباح أوروبا».

لكن مصادر فنية اكدت كذب وزيف هذة الاشاعات التي تبثها جهات مجهولة بهدف الشهرة على حساب الفنانيين والمشاهير .



يشار إلى ان وزيري كان قد ادعى في وقت سابق أن أجر هيفاء عن فلم اشباح اوروبا هو مليون جنيه فقط، وفي أثناء الجلسة التي جمعتهما مع الدكتور أشرف زكي، اعترف وزيري أن أجر هيفاء المتفق عليه هو خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، حيث أكد اثنان من فريق الفيلم، أن هيفاء حصلت أمام أعينهما على مليوني جنيه، ليتبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، حصلت عليها هيفاء بالفعل.

ويأتي ذلك كأول جولة تربحها هيفاء في إطار الصراع الناشب بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي وصل إلى ساحات المحاكم، واتهمت خلاله هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على ما يقرب من 63 مليون جنيه.