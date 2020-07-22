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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل اليافعي : عدن تسأل بحزن أين الهلال الأحمر الإماراتي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، أن العاصمة عدن، تسأل بحزن عن الهلال الاحمر الاماراتي الذي كان يكسو فقرائها بثياب العيد ويوزع عليهم لحوم الاضاحي .. مؤكداً انه لا يكاد بيت فقير الا ويصله من هذا الخير .
وأضاف في تغريدة له بتويتر، "عدن والجنوب تبكي عيال زايد وكل جزء في ثراها يشتاق لكم فقد كنتم ارحم بهم من قيادتهم" .
وأشار إلى من أحفاد الغزاة الذين دمروا عدن يريدونها ان تبقى وحيدة بعد ان جردوها من كل شي وعندما جاء الاشقاء لدعمها جن جنونهم وفقدوا عقولهم وشنوا حربهم الاعلامية القذرة عليها كي تغادر وتترك عدن وشعبها يموت .
ولفت اليافعي إلى أن العيد جاء وعدن لا كهرباء فيها ولا ورواتب وكورونا اطبق عليهم والصيف القاتل خنقهم وقوات الشرعية التي تحاول الدخول واحراقها .. مضيفاً بالقول "الشعب مسكين وصل الى مكان مسدود ولا فرج في الافق ولا تطبيق اتفاق الرياض وكل شي بات ظلاما في ظلام" .
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