شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان مهم من شرطة تعز بشأن الأفراد المستجدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 Advertisements تعز - الخليج 365 أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز، إنه على جميع الأفراد المستجدين (الذين لم يأخذو الدوره التدريبيه) والذين لم يحضروا حتى الآن لمقابلة اللجنة بأن آخر موعد لمقابلة اللجنة يوم الأحد القادم الموافق ٢٦ يوليو٢٠٢٠م فعلى جميع الأفراد سرعة الحضور إلى مبنى إدارة حراسة المنشآت مع إحضار البطاقة الشخصية أو إي وثيقة لإثبات الشخصية.

وحذرت شرطة تعز جميع المتخلفين عن الحضور والذين لم يحضروا حتى الآن أنها لن تتهاون معهم وستتخذ في حقهم العقوبات اللازمة كما سيتم توقيف مرتبات المتخلفين عن الحضور وإحالتهم للمسائلة القانونية وضم أسمائهم في كشوفات الفرار ويعتبر هذا الإعلان بمثابة إعطاء فرصة أخيرة ويتحمل كل فرد مسؤولية تقصيره.

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