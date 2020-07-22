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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية في ثلاث محافظات محررة .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل تسع حالات في حضرموت وحالة في لحج ومثلها في البيضاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة في حضرموت والبيضاء .
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 10 حالات شفاء جميعها في حضرموت .
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1640) منها (458) وفاة و(751) تعافي.
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