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تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية في ثلاث محافظات محررة .

 

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وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل تسع حالات في حضرموت وحالة في لحج ومثلها في البيضاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة في حضرموت والبيضاء .

 

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 10 حالات شفاء جميعها في حضرموت .

 

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1640) منها (458) وفاة و(751)  تعافي.

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