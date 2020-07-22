شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحميد يلتقي مبعوث رئيس الوزراء الماليزي للشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في كوالالمبور الدكتور عادل باحميد اليوم مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي لشؤون الشرق الأوسط داتو سري، العلاقات بين البلدين وآفاق الارتقاء بها وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

‎وأعرب السفير باحميد عن تقدير اليمن البالغ للدعم والمساندة التي تبديها الحكومة الماليزية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء انقلاب ميليشيا الحوثي.

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كما تطرق الى الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي على كافة الأصعدة مما فاقم وضاعف معاناة اليمنيين وأدى إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يمرّ بها.. مؤكداً حرص الحكومة اليمنية الشرعية على إيجاد حلٍّ سياسيّ مستدام يحفظ لليمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأشار باحميد الى ان التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني واستمرار دعم وتمويل مليشيات الحوثي المتمردة من قبل النظام الإيراني، يفاقم الأوضاع في اليمن ويحول دون التوصل إلى أي تسويةٍ سياسية ويعمل على تهديد امن المنطقة وجيران اليمن وسلامة الممرات البحرية الهامة في البحر العربي والبحر الأحمر.

‎من جانبه أكد مبعوث رئيس الوزراء الماليزي على وحدة وأمن واستقرار اليمن كدولة تربطها بماليزيا علاقات تاريخية متينة.. مشيراً إلى أن استقرار اليمن سيكون استقراراً للمنطقة وأن ماليزيا لن تتوانى في دعم كافة جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب وعودة التنمية والإعمار في اليمن.

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