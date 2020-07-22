معمر الإرياني يلتقي رئيس هيئة الصحافة المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الاعلام معمر الارياني اليوم في القاهرة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المصرية عبدالصادق الشوربجي لبحث أوجه التعاون الاعلامي في مجال الصحافة والنشر بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وعبر الوزير الارياني عن تطلع وزارة الاعلام اليمنية لإتاحة الفرصة أمام كوادر المؤسسات الإعلامية الصحفية للتدريب والتأهيل في المؤسسات القومية المصرية وكذا في معاهد ومؤسسات التدريب التابعة للهيئة والاستفادة من الخبرات والتجارب الصحفية.

وأكد على الدور المحوري للصحافة المصرية في صناعة الوعي العربي، متمنيا على هيئة الصحافة المصرية حث الصحف القومية على تسليط الضوء على القضية اليمنية وتوسيع مساحة التغطية لهذا الملف الحيوي والمهم وتوعية الرأي العام المصري والعربي بحقيقة التمرد والانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وخطورة ذلك على الامن القومي العربي.

واستعرض وزير الاعلام بحضور قيادة الهيئة الوطنية للصحافة المصرية مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن، وقدم شرحا مستفيضا عن الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الدولة ومواجهة الانقلاب والتمرد الذي قامت به مليشيا الحوثي الذراع الايراني في اليمن.

وأشار الارياني الى خطورة هذا المشروع والاهداف الخبيثة لزعزعة أمن واستقرار واليمن والاقليم من خلال محاولة السيطرة على الممرات المائية الدولية والعبث بالأمن العالمي.

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ونوه وزير الاعلام بالدور المصري بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلبية نداء الاخوة والمشاركة في تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لافتا الى أن هذا الموقف محل تقدير واحترام كافة ابناء الشعب اليمني.

وأشاد الارياني بموقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المصرية على موقف بلاده الثابت تجاه استعادة الدولة اليمنية الواحدة الموحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً بأن أمن اليمن واستقراره هو عامل رئيس في أمن واستقرار مصر والمنطقة.

وأبدى استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في المجالات الصحفية وتسخير كافة امكانيات الهيئة لمساعدة المؤسسات الصحفية اليمنية حتى تقف على قدميها.

واتفق الطرفان على اعداد مشروع اتفاقية تعاون في المجال الصحفي وتوقيعها اثناء اجتماعات اللجنة العليا اليمنية المصرية المزمع عقده خلال الأشهر القليلة القادمة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي والمستشار الاعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي.