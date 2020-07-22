شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز للغسيل الكلوي بمحافظة المهرة بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بسعة 22 جهاز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برعاية محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي أ. محمد علي ياسر وبتمويل ودعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الأنسانية والبرنامج السعودي لتنمية و اعمار اليمن

دشن اليوم الأربعاء الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر مركز الغسيل الكلوي في عاصمة المحافظة الغيضة بحضور مدير عام مكتب الصحة عوض مبارك و مدير مركز الغسيل الكلوي مدير الجمعية الدولية لرعاية الحروب والكوراث د.محمد علي ناشري،وعبود المهري مدير العلاقات العامةللبرنامج السعودي بالمهرة، والاستاذ سالم السقاف منسق الاغاثةو الأعمال الأنسانية بالمهرة بمركز الملك سلمان.



و في حفل تدشين المركز الذي ستقوم بتشغيله الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحرب و الكوراث وجه الإمين العام للمجلس المحلي بالشكر و التقدير لحكومة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم في المجال التنموي بالمحافظة بشكل عام و المجال الصحي على وجه خاص مشيرا إلى أن مشروع الغسيل الكلوي سيساهم في تخفيف معاناة المرضى من ابناء المحافظة معتبرا المركز الخطوة الأولى للوصول لمدينة الملك سلمان الطبية بالمهرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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بدوره رحب مدير مركز الغسيل الكلوي د. محمد علي ناشري بالسلطة المحلية و الحاضرين مبينا أن المركز مجهز بمعدات حديثه و يعمل بطاقة استيعابية 22 مريض يوميا من الجنسين سعيا لتسهيل وصول الخدمة لمرضى الغسيل الكلوي في المهرة معتبرا صحة الانسان ضمن أولوية اهتماماتنا.





ولفت د.محمد ناشري بحديثه أن المركز يمتلك كفاءات طبية واشرافية من ذوي الخبرة العالية في تقديم الرعاية الصحية التخصصية لمرضى الفشل الكلوي الذي بدوره سيخفف الأعباء المادية على المرضى.



وفي جولة استطلاعية للتجهيزات أطلع الحضور على اقسام المركز و سير العمل فيه،حضر التدشين أ. محسن محمد أحمد بلحاف مدير مستشفى الغيضة المركزي و اطباء والممرضين و عدد من المهتمين.