شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عسكري هام بحضرموت لمواجهة الأزمات والتحديات... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements جتمع محافظ حضرموت فرج البحسني مع قادة الالوية العسكرية بالمحافظة، ويقر الاجتماع " رفع الجاهزية القتالية وتحفيز الأفراد ورفع معنوياتهم، للحفاظ على المكتسبات المحققة، و تماسك المجتمع.

وتشهد حضرموت انقسامات غير مسبوقة بين مكونات المحافظة الشرقية، التي كانت يوما مقرا لامارة تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.

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