شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. حاكم دولة خليجية يتوجه للعلاج خارج البلاد والديوان يصدر البيان رقم (1) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الأميري في الكويت أن الأمير الكويتي الش?خ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيتوجه غدا إلى أمريكا لاستكمال العلاج.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" على صفحتها في "تويتر"، عن مصدر في الديوان الأميري، البيان الأول الذي أفاد بأن "سمو أمير البلاد يتوجه غدا للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة".

وبحسب الوكالة، فإن توجه الأمير الكويتي إلى أمريكا جاء بناءا على مشورة من الفريق الطبي المعالج والمشرف على صحة الأمير.

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وكان الد?وان الأم?ري الكويتي أعلن، الأحد الماضي، أن أم?ر البلاد الش?خ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أجرى عمل?ة جراح?ة ناجحة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال وز?ر شؤون الد?وان الأم?ري الش?خ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أم?ر البلاد الش?خ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أجرى عمل?ة جراح?ة صباح ?ذا ال?وم تكللت بفضل الله تعالى بالتوف?ق والنجاح مبت?ل?ن إلى الباري جل وعلا أن ?نعم على سموه بالشفاء العاجل و?د?م عل?ه موفور الصحة وتمام العاف?ة وأن ?حفظه من كل مكروه".

وكان وزير الديوان الأميري الكويتي أعلن، مساء السبت الماضي، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية، على خلفية توجه أمير البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي عهد في دولة الكويت، منذ السابع من فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.