شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة احد شيوخ السعودية في ظروف غامضة والحزن يعم ارجاء المملكة .. "صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نعى حساب ”قبيلة الدواسر“ في موقع التواصل ”تويتر“ الشيخ محمد بن مران بن قويد، الذي توفي اليوم الأربعاء مقتولا في ظروف غامضة.
وكتب الحساب في النعوة: ”ببالغ الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة الشيخ #محمد_بن_مران_بن_قويد نسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركه ان يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، عزاؤنا لقبيلة #الدواسر عامه وال قويد خاصه ولجميع محبيه .. لاتنسوه من دعواتكم“.
وشارك سعوديون عبر هاشتاغ #محمد_بن_مران_بن_قويد في ”تويتر“ بنعي الشيخ محمد مران بن قويد، داعين له بالرحمة والمغفرة.
والشيخ محمد بن مران، عقيد سعودي، كما أنه أحد أمراء قبيلة الدواسر وأسس مؤسسة خيرية اجتماعية تحمل اسمه.
ويملك حساب الشيخ محمد بن مران على ”إنستغرام“ أكثر من 17 ألف متابع، وكان يملك على ”تويتر“ أكثر من 6 آلاف متابع.
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