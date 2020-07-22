مدير شرطة تعز يدشن الخطة العملياتية المشتركة مع الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

تعز - الخليج 365

دشن مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي صباح اليوم في مقر شرطة الدوريات وأمن الطرق، الخطة العملياتية المشتركة بين الجيش الوطني بمحور تعز والأجهزة الأمنية التابعة لشرطة المحافظة.



وخلال التدشين عقد العميد منصور الأكحلي لقاء ضم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري وقائد شرطة الدوريات العقيد محمد مهيوب الجندي ورؤوساء عمليات الألوية العسكرية والوحدات الأمنية .

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وفي اللقاء أكد العميد منصور الأكحلي بأن التدشين للخطة العملياتية المشتركة تعتبر خطوة مهمة في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار وضبط المطلوبين أمنيا وملاحقة المخلين والعابثين بالأمن ورصد الخلايا النائمة التابعة للمليشيا الانقلابية من خلال التنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتقديم الدعم اللوجستي بين قيادات الجيش في محور تعز وقيادات شرطة المحافظة

ووجه العميد منصور الأكحلي بانتشار الوحدات الأمنية والدوريات المشتركة في مربعات المدينة وتطبيق النظام والقانون والعمل على ضرورة تجاوز وتلافي جوانب القصور التي واجهت العمل الأمني والمضي في تثبيت دعائم الأمن والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه المدينه مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع مثيري الفوضى والخارجين عن النظام والقانون ولن تألو جُهدا في ملاحقتهم وظبطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع*

من جانبهم أكد رؤساء العمليات في الألوية العسكرية والوحدات الأمنية على رفع الجاهزية إلى أعلى مستوياتها لإفشال كل المخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين بهذه المدينة والذين يخدمون أجندات تتربص بالجيش الوطني والمؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة