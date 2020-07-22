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صحفي سعودي يتحدى أردوغان إرسال مرتزقته إلى جنوب اليمن

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

صحفي سعودي يتحدى أردوغان إرسال مرتزقته إلى جنوب اليمن

عدن - الخليج 365

تحدى الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس تركيا أن ترسل مرتزقتها إلى جنوب اليمن.

 

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ونشر الخميس تصريحا سابقا لأردوغان قال فيه إن تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية.

 

وعلق الخميس على تصريح أردوغان قائلا: الكذاب سيبقى إلى أن ينقل أخر مرتزق سوري بفلوس الحمدين إلى ليبيا واليمن.

 

واختتم تغريدته متسائلا: هل يجرؤ على التوجه جنوبًا..بالطبع لا.

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