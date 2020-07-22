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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي سعودي يتحدى أردوغان إرسال مرتزقته إلى جنوب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
تحدى الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس تركيا أن ترسل مرتزقتها إلى جنوب اليمن.
ونشر الخميس تصريحا سابقا لأردوغان قال فيه إن تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية.
وعلق الخميس على تصريح أردوغان قائلا: الكذاب سيبقى إلى أن ينقل أخر مرتزق سوري بفلوس الحمدين إلى ليبيا واليمن.
واختتم تغريدته متسائلا: هل يجرؤ على التوجه جنوبًا..بالطبع لا.
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