شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي سعودي يتحدى أردوغان إرسال مرتزقته إلى جنوب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

تحدى الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس تركيا أن ترسل مرتزقتها إلى جنوب اليمن.



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ونشر الخميس تصريحا سابقا لأردوغان قال فيه إن تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية.

وعلق الخميس على تصريح أردوغان قائلا: الكذاب سيبقى إلى أن ينقل أخر مرتزق سوري بفلوس الحمدين إلى ليبيا واليمن.

واختتم تغريدته متسائلا: هل يجرؤ على التوجه جنوبًا..بالطبع لا.