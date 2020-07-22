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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب مواقفه المناوئة لهم..الاخوان يستدعون مسؤولا بالشرعية لمحاكمته عسكرياً في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
مأرب - الخليج 365
تلقى مستشار وزير الاعلام في حكومة الشرعية فهد طالب الشرفي أمر استدعاء له موجه من
نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة التي يسيطرعليها الاخوان للمثول امامها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري دون تحديد التهمة.
وقال الشرفي في تغريدة له على تويتر تعليقاً على امر الاستدعاء:بنفس الطريقة الحوثية يمارس الإخونج دورهم القبيح في مارب.
وتابع قائلا: وصلتني هذه الوثيقة التي تدل على ان القضاء بمارب مختطف ؛ إذ لا علاقة للنيابة العسكرية بقضايا مدنية أن وجدت.
واضاف :لقد رددت عليهم أن لا شرعية لاجراءاتهم وأنها نفس المحاكمات الحوثية ولي الشرف أن اكون مطلوباً للحوثي والاخونج.
ويعرف عن الشرفي انه من اشد المناوئين للاخوان وكشف الكثير من الحقائق حول وعن دورهم في تسليم الجبهات للحوثيين كما يعرف عن الشرفي تأييده للجنوبيين وللمجلس الانتقالي
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