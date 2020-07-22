معين عبدالملك يلتقي أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة القاهرة سفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة اليمنية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، على هامش الزيارة الرسمية بدعوة من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.



واستمع رئيس الوزراء، بحضور وزير الخارجية محمد الحضرمي، من السفير الدكتور محمد مارم، وأعضاء البعثة الدبلوماسية الى شرح عن مستوى سير العمل والأداء والمقترحات لتجاوز التحديات القائمة، وما يتم بذله لخدمة الجالية اليمنية في مصر، والدور المعول على هذه الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء ولقاءاته رفيعة المستوى في تقديم المزيد من التسهيلات لأبناء الجالية اليمنية.

وفي مستهل اللقاء نقل الدكتور معين عبدالملك، الى أعضاء البعثة الدبلوماسية ومن خلالهم الى جميع أبناء الجالية اليمنية في مصر تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وحرصه واهتمامه بمتابعة أوضاعهم.. متحدثا عن النتائج الممتازة التي تم التوصل اليها في المباحثات رفيعة المستوى بين رئيسي وزراء البلدين في عدد من المجالات بينها أوضاع الجالية اليمنية، وكذا ما لمسه من تفاعل وتعاون كبير من القيادة السياسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتقديم المزيد من التسهيلات للجالية اليمنية.. مشيرا الى ان مصر هي الرئة التي يتنفس من خلالها اليمنيون في هذا الظرف الاستثنائي ولم تتردد في استقبال اعداد كبيرة من اليمنيين سواء المقيمين او المترددين للعلاج فيها.. معربا عن تطلعه في ان يرى اليمنيون في مصر انعكاسات نتائج هذه الزيارة بشكل ملموس على أوضاعهم في الفترة القريبة القادمة.

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وشدد رئيس الوزراء على أعضاء السفارة تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم على الوجه الأمثل لخدمة الجالية اليمنية ونقل الصورة الحقيقية لليمن وتجاوز المشاكل التي افرزتها الارتباكات الحالية جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.. مؤكدا ان هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة تقع على عاتق كل أعضاء البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج لانهم يمثلون جميع اليمنيين دون تمييز والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأصدر رئيس الوزراء عدد من التوجيهات لمعالجة القضايا والمشكلات التي تم طرحها من أعضاء البعثة الدبلوماسية، وفق الإمكانات المتاحة وبما يراعي الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخه.. منوها بجهود السفارة في اجلاء العالقين اليمنيين في مصر جراء تفشي وباء كورونا والنجاح الكبير الذي تحقق في هذا الجانب.

كما دعا أبناء الجالية إلى أن يكونوا خير سفراء لليمن في مصر، لاسيما في ظل العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.. مستعرضا صورة عن تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية والصحية، وما تبذله الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتعامل معها.

بدورهم، أعرب أعضاء البعثة الدبلوماسية عن سعادتهم بالنتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء رفيعة المستوى الى جمهورية مصر العربية.. مثمنين المواقف التي عبر عنها دولة رئيس الوزراء واهتمامه بالبحث عن حلول لتقديم المزيد من التسهيلات للجالية اليمنية في مصر خلال هذه الزيارة.