شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يجري اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



اطمأن خلاله على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين.. متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لرئيس الجمهورية على مشاعره الأخوية الصادقة.

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