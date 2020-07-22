الحوثيون يستهدفون القرى السكنية ومزارع المواطنين بالفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدف الحوثيون، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وذكرت مصادر محلية في الفازة أن المليشيات الحوثية فتح نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 ومعدلات البيكا على القرى السكنية ومزارع المواطنين بشكل عشوائي.
وأوضحت المصادر، أن الاستهداف الحوثي خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين القاطنين في منازلهم لاسيما النساء والأطفال.
وتستمر مليشيات الحوثي بانتهاكاتها اليومية واستهداف القرى والأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مما تسبب بسقوط آلاف المدنيين بين شهيد وجريح ونزوح مئات الأسر من منازلهم
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