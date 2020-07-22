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عدن - ياسمين التهامي - هكذا انتقمت فتاة أفغانية من طالبان بعد مقتل والديها... اصبحت حديث العالم بالشجاعة

( وكالات ) شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ثأرت فتاة أفغانية من حركة طالبان، وقامت بقتل عنصرين وأصابة آخرين بعد مقتل والديها على أيدي متطرفين أمام منزلهما.

وبحسب الشرطة فقد وقعت الحادثة الأسبوع الماضي عندما اقتحم المتطرفون منزل الفتاة، قمر غول، التي كان والدها مسؤول القرية في إقليم غور.

وصرح قائد الشرطة المحلية حبيب الرحمن ملك زاده بأن مقاتلي "طالبان" كانوا يبحثون عن والدها لأنه كان يدعم الحكومة، وسحبوه خارج المنزل وعندما حاولت زوجته المقاومة تم قتلهما أمام منزلهما بحسب قائد الشرطة.

وأضاف أن "قمر غول كانت داخل المنزل وأخذت سلاحاً رشاشاً يخص والدها، وقتلت به عنصري طالبان اللذين قتلا والديها وأصابت آخرين بجروح". ويقول مسؤولون إن عمر الفتاة يراوح بين 14 و16 عاما.

وأتى عناصر من "طالبان" لاحقاً لمهاجمة المنزل لكن قرويين وعناصر موالية للحكومة نجحوا في صدهم بعد حصول إطلاق نار.

وأعلن المتحدث باسم الحاكم المحلي، محمد عارف عابر، أن قوات الأمن الأفغانية نقلت الفتاة وشقيقها الأصغر إلى مكان آمن.

ومنذ الحادثة امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تحيي "العمل البطولي" للفتاة. وانتشرت صورة للفتاة محجبة وعلى ركبتيها سلاح رشاش.

ويقتل متمردو طالبان بانتظام القرويين الذين يشتبهون بأنهم يتعاونون مع الحكومة أو قوات الأمن، وكثفوا هجماتهم على قوات الأمن في الاشهر الماضية رغم قبولهم ببدء مفاوضات سلام مع كابول.