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عاجل: اعلان اصابة الرئيس بفيرس كورونا ونائب الرئيس يتولى السلطة موقتا

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عدن - ياسمين التهامي - أظهرت نتائج المسحة الثالثة التي أجراها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، نتائج إيجابية، مما يعني أنه لم يشف بعد من .
وأعلن الرئيس البرازيلي في 7 يوليو إصابته بفيروس كورونا، وأجرى حتى الآن 3 مسحات أظهرت جميعها نتائج إيجابية.

وبحسب بيان رسمي، فقد أجرى بولسونارو الاختبار أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الرئيس ما زال في حالة جيدة يرافقه فريق الرئاسة الطبي.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

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وكان بولسونارو أمل أمس الثلاثاء في الحصول على نتيجة سلبية بعد أسبوعين من المرض.

وتعد البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا.

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة الصادرة يوم الثلاثاء، فإن بولسونارو هو واحد من حوالي 2.2 مليون شخص في البرازيل أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد.

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