شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... معارك ضارية شرق زنحبار واصوات المدافع تدوي في الاثناء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور مواجهات عنيفة بين طرفي الصراع في محافظة أبين، جنوب اليمن.

و قالت مصادر محلية متطابقة ان انفجارات دوت مساء الاربعاء في مناطق التماس بين مدينتي زنجبار و شقرة، جراء تبادل القصف المدفعي بين قوات حكومة هادي و المجلس الانتقالي الجنوبي.

و أوضحت المصادر أن أغلب الانفجارات سمعت من اتجاه منطقة الشيخ سالم، إلى الشرق من مدينة زنجبار. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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و أوضحت أن اشتباكات نشبت بين الطرفين عصر اليوم في منطقة الشيخ سالم و توسعت إلى وادي سلا و قرن الكلاسي.