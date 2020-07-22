شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... معارك ضارية شرق زنحبار واصوات المدافع تدوي في الاثناء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تدور مواجهات عنيفة بين طرفي الصراع في محافظة أبين، جنوب اليمن.
و قالت مصادر محلية متطابقة ان انفجارات دوت مساء الاربعاء في مناطق التماس بين مدينتي زنجبار و شقرة، جراء تبادل القصف المدفعي بين قوات حكومة هادي و المجلس الانتقالي الجنوبي.
و أوضحت المصادر أن أغلب الانفجارات سمعت من اتجاه منطقة الشيخ سالم، إلى الشرق من مدينة زنجبار. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
و أوضحت أن اشتباكات نشبت بين الطرفين عصر اليوم في منطقة الشيخ سالم و توسعت إلى وادي سلا و قرن الكلاسي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل... معارك ضارية شرق زنحبار واصوات المدافع تدوي في الاثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.