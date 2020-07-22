وأخيراً قائد الحرس الجمهوري زوج ابنة الرئيس العراقي الراحل صدم حسين حراً بعد أن تم اطلاق سراحه

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، خلال الأيام القليلة الماضية أن السلطات العراقية أطلقت سراح زوج ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته. وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية تم اطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر زوج حلا صدام حسين من السجن بعد إنتهاء مدة محكوميته". وكانت السلطات العراقية قد أطلقت أمس سراح العميد الركن برزان عبد الغفور قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته.

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