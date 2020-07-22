شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تتذكرون الفنانة "شمس بسام" التي لعبت دور زوجة العقيد معتز في مسلسل "باب الحاره" .. شاهدو كيف كشفت مابين فخذيها بوضعيات مغرية غير مبالية بأحد..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الفنانة السورية شمس بسام الملا عن فخذيها بشكل فاضح في صور شاركتها مع جمهورها في آخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية.

و ارتدت شمس الملا نجمة مسلسل باب الحـارة الشامي الشهير و ابنة المخرج بسام الملا فستان لون زهري و كشفت فيه عن الكثير من مفاتنها للجمهور مما عرضها لوابل من الانتقادات بسبب صورها العارية

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و انهالت التعليقات على صور نجمة باب الحـارة في جزئه الأخير حيث أبدوا انزعاجهم من الفنانة السورية بسبب اطلالتها في زمن انشغال العالم بوباء كورونا الذي يغزو العالم

و الجدير بالذكر ان نجمة باب الحارة كانت قد عرفت الشهرة في دورها في المسلسل الشهير باب الحارة بعد عملها في مجال عرض الأزياء و اعتمادها على ارتداء براندات عالمية بغية التسويق للبضائع عبر حسابها الرسمي في انستقرام.