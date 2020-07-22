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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام..الأرصاد يحذر ابناء هذاه المحافظات والمناطق من أمطار فيضانية مدمرة وسيول جارفة خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على معظم أجزاء البلاد مصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان في المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأكد المركز في نشرته التحذيرية باللون الأصفر الصادرة اليوم الثلاثاء، أن أجواء البلاد ما تزال مشبعة ببخار الماء بتأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا أو ما يسمى “الموجة الشرقية”، والتي أثرت على أجواء البلاد خلال الثلاثة الأيام الماضية.

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عاجل وهاااام..الأرصاد يحذر ابناء هذاه المحافظات والمناطق من أمطار فيضانية مدمرة وسيول جارفة خلال الساعات القادمة

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و حذر المركز قاطني المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.