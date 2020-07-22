للتنديد بتردي الخدمات.. الحراك الثوري يدعو إلى انتفاضة شعبية في عدن

دعا مجلس الحراك الثوري، الثلاثاء، إلى "انتفاضة شعبية" بمحافظة عدن احتجاجا على تردي الخدمات العامة بالمدينة، وذلك بعد ساعات من احتجاجات شهدتها المدينة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي.

وقال المجلس في بيان له:"ندعو أبناء عدن قاطبة إلى انتفاضة شعبية عامة في كافة المديريات والأحياء من أجل عودة الخدمات المنعدمة".

وأضاف مخاطبا أبناء عدن، "ثوروا من أجل كرامتكم، وحقكم في الحياة وتشغيل موانئكم".

واتهم البيان "حكام عدن بألوانهم المختلفة بأنهم لا هم لهم سوى سرقة صمود الشعب"(في إشارة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً).

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر عشرات اليمنيين في مدينة "خور مكسر" شرقي عدن، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي.

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وقالت مصادر محلية، إن المحتجين قطعوا شوارع رئيسية بالمدينة، وأضرموا النيران في الإطارات المطاطية".

وأشارت، إلى أن "قوات من الحزام الأمني انتشرت في الشوارع، وأطلقت النيران لتفريق المحتجين".

في سياق متصل، أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملة تحت هشتاج #انا_مستعد تدعو المواطنين في عدن للخروج إلى الشوارع في مظاهرة مليونية رفضا لسيطرة الانتقالي المدعوم إماراتياً على المدينة، وذلك بعد خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة.

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن منذ سيطرة الانتقالي المدعوم من الإمارات عليها؛ حالة من الشلل وتردي الخدمات العامة الأمر الذي فاقم من معانات السكان.

