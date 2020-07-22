الأرصاد يعلن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية اجواء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة لا زالت مهيأه لهطول امطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالا وحتى تعز ولحج جنوبا وتمتد الى اجزاء من الهضاب الداخلية، مغبر نسبيا على المرتفعات الشمالية الغربية.

أما المناطق الساحلية، طقس غائم جزئيا بوجه عام مع هطول امطار متفرقة قد يصحبها الرعد احيانا وتمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة احيانا مثيرة للاتربة والرمال على السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون شمالية غربية وجنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة على السواحل الغربية.

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وأما المناطق الصحراوية، طقس صحو الى غائم جزئيا وحار اثناء النهار مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى شديدة تصل اقصى سرعة لها الى 35 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين

في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية اثناء وبعد هطول الامطار، والأخوة المواطنين وكبار السن والاطفال ومن يعانون من الامراض الصدرية في المرتفعات الشمالية الغربية باخذ الاحتيطات اللازمة من الاتربة المثارة والغبار، والأخوة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وأرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج