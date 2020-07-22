مقتل 4 حوثيين بنيران قناصة القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 قتل أربعة من عناصر مليشيات الحوثي، الأربعاء على أيدي قناصة القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري، بأن قناصة القوت المشتركة أوقعت أربعة قتلى من عناصر الحوثيين في التحيتا أثناء رصد القوات لتحركات عناصر المليشيات الحوثية في الخطوط الأمامية لجبهات القتال. يذكر أن 9 من قناصة الحوثيين و3 من مساعديهم لقيوا مصرعهم على أيدي القوات المشتركة في جبهات الجاح والجبلية والفازة خلال الأيام القليلة الماضية لتتوالى الضربات الموجعة للمليشيات في مختلف جبهات القتال.

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