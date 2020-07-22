شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بجاش يشيد بدعم الصين للقطاع الطبي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم الأربعاء مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، لبحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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واستعرض بجاش تطورات الأوضاع في اليمن لاسيما استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانيا لأبناء الشعب اليمني وعدم انصياعها لدعوات السلام.. مشيداً في هذا السياق بدعم الصين لجهود عملية السلام في اليمن وبموقف الصين الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامه أراضيه، مثمناً دعم الحكومة الصينية لقطاع الصحة في اليمن لمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 والحد من انتشاره.

من جهته، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ولإيجاد حل سياسي وسلمي للقضية اليمنية وفق المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة.