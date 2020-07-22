شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل تركي شهير يتزوج فتاة يمنية من رداع عقبَ سفرها إلى اسطنبول... تفاصيل قصة حبهم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت إحدى الناشطات في مواقع التواصل عن قصة فتاةيمنية اسمها مريم البالغه من العمر 25سنه وهي من أب يمني ومن ام أجنبيه الأب من مدينة رداع القبلية .
واوضحت ان رداع في محافطة البيضاء الأشهر قبائل بالمروه والتقاليد الاصيلة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
الا ان البنت تسكن في رداع هي وأمها في الصغر بعدها ذهبت أمها وغادرت اليمن الا ان البنت كانت تدرس جامعة فكانت لديها صديقه البنت الذي في الصورة وتلبس فستان أبيض أيضاً من رداع من أب وأم يمني قررن الهروب من اليمن إلى تركيا.
واضافت الناشطة حصلين بعدها على أقامه لجوء أصبح لديهن طموح كبير فدخلين مجال الموضه فكانت مريم الذي تبلغ من العمر وقتها ٢٣ سنه درست في تركياواستمرت في تقديم الازياء ومنها أصبحت عارضه ازياء شهيره .
وذكرت انها كانت في فترات مجال شهرتها انهاتقدم عروض الراقص مع الفنانين الأتراك
في مجال العمل واشترطت انها اذا أحبت أحدهموقررت الزواج ان يكون الزوج لها مسلم لأنها مسلمة.
بعدها أحبها احدى الفنانيين الأتراك المسلمين وتزوجها وهنا كانت نهايه حب سعيده.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل تركي شهير يتزوج فتاة يمنية من رداع عقبَ سفرها إلى اسطنبول... تفاصيل قصة حبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.