شكرا لقرائتكم خبر عن صورة الفتاة التي قتلت عنصرين من حركة طالبان ثأرا لوالديها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صورة متداولة عن هوية الفتاة الأفغانية، التي قتلت اثنين من عناصر حركة " طالبان " وأصابت آخرين، ثأرا لوالديها اللذين قُتلا أمام منزلهما بسبب دعمهما للحكومة في أفغانستان.

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وكانت عناصر من حركة طالبان يبحثون عن والد الفتاة لأنه كان يدعم الحكومة، وسحبوه خارج المنزل وعندما حاولت زوجته المقاومة تم قتلهما.

وكانت الفتاة وتدعى " قمر غول " داخل المنزل وأخذت سلاحاً رشاشاً يخص والدها، وقتلت به عنصري طالبان اللذين قتلا والديها وأصابت آخرين بجروح.