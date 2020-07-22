شكرا لقرائتكم خبر عن صورة الفتاة التي قتلت عنصرين من حركة طالبان ثأرا لوالديها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت صورة متداولة عن هوية الفتاة الأفغانية، التي قتلت اثنين من عناصر حركة " طالبان " وأصابت آخرين، ثأرا لوالديها اللذين قُتلا أمام منزلهما بسبب دعمهما للحكومة في أفغانستان.
وكانت عناصر من حركة طالبان يبحثون عن والد الفتاة لأنه كان يدعم الحكومة، وسحبوه خارج المنزل وعندما حاولت زوجته المقاومة تم قتلهما.
وكانت الفتاة وتدعى " قمر غول " داخل المنزل وأخذت سلاحاً رشاشاً يخص والدها، وقتلت به عنصري طالبان اللذين قتلا والديها وأصابت آخرين بجروح.
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