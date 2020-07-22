شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الديوان الملكي في السعودية يعلن وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أصدر الديوان الملكي اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه عن وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز.
وفيما يلي نص البيان:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
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