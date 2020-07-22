شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الديوان الملكي في السعودية يعلن وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدر الديوان الملكي اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه عن وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

وفيما يلي نص البيان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.