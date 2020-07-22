شكرا لبحثكم عن خبر مصر.. زوج سيدة المايوه الشرعي المثير للجدل في الساحل الشمالي يكشف تفاصيل جديدة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف صاحب فيديو خلاف المايوه الشرعي في الساحل الشمالي مصطفى حسن، تفاصيل الواقعة التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال: "الاختلاف كان عن المايوه الشرعي، أنا كنت بسمع الفترة اللي فاتت كتير عن الموضوع دة وظهرت السنين اللي فاتت بس كنت بسمع وبقول يا جماعة دة مش بيحصل في الحقيقة لحد ما اتعرضت له امبارح".

وتابع حسن خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"المصرية: "كنت قاعد أنا والمدام في البيسين عادي فجأة لقيت 5 أو 6 الجيران بيقولوا لمراتي اللبس دة مينفعش من فضلك أطلعي برا البيسين، لو عاوزة تنزلي بيه أنزليه في البحر".

وواصل: "لما سمعت الكلام دة مصدقتش، ومراتي اتنرفزت جدا لأنه بوركيني معروف في أي حتة، خاصة أن فيه واحدة بوركيني بس مش لابسة حجاب، فأنا معرفش المشكلة في البوركيني ولا الحجاب، قالوا المايوه هي المشكلة، والمشكلة فرد الأمن جاي متنرفز عشان كنت بصور".

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وكان مقطع فيديو قد نشر لنزلاء إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر، أثار جدلا في مصر بسبب الخلاف مع سيدة نزلت إلى المسبح بالمايوه الشرعي "بوركيني".

وسمع في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل، رواد المسبح، يقولون للسيدة إن المادة القماشية التي صنع منها المايوه غير ملائمة، فيما دافعت هي عن وجهة نظرها، مؤكدة أنها ترتدي المايوه الشرعي حتى في مسابح كاليفورنيا في الولايات المتحدة، متهمة رواد المسبح بالعنصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية