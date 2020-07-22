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مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار غرب مدينة إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار غرب مدينة إب

إب - الخليج 365

قتل شخص وأصيب آخرون في انفجار هز إحدى مناطق مدينة إب "وسط البلاد".

 

وقال سكان محليون، إن إنفجارا عنيفا هز منطقة المعاين غرب مدينة إب، وتسبب بمقتل شخص على الأقل وسقوط عدد من الجرحى.

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وبحسب السكان،  فإن إنفجار سمع دويه في منطقة المعاين، واتضح فيما بعد أن الإنفجار كان لاسطوانة غاز في إحدى المخازن بالقرب من مدرسة المجد الأهلية خلف جبل كاحب بمديرية الظهار بمدينة إب.

 

وتنتشر في محافظة إب، وبقية المحافظات اليمنية، المئات من اسطوانات الغاز التالفة والتي تعرض بعض منها لانفجارات تسببت بخسائر بشرية ومادية.

 

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من احتراق محطة للسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية في منطقة المعاين غرب مدينة إب وحدوث خسائر كبيرة جراء الحريق.

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