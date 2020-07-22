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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يعلن عن النشرة التحذيرية لل24 ساعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة التحذيرية لل24 ساعة القادمة.
وأضاف المركز، "كما سجلت محطات الرصد في كل من ( حجة 04.2 )، (المحويت 04.0 ملم )،
(عمران 02.4 ملم)، (الكدن 02.3 ملم) بينما كانت في بقية المناطق خارج نطاق محطات الرصد".
وبحسب المركز، تشير مختلف خرائط الطقس المحللة يومنا هذا في المركز الوطني وكذلك مخرجات التنبؤات العددية وصور الاقمار الاصطناعية الى استمرار حالة عدم الاستقرار المسيطره على اجزاء واسعة من بلادنا.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح شديدة مثيرة للأتربة على معظم أجواء البلاد وتدفق السيول في الشعاب والوديان وخاصة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية و أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقة والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية اثناء وبعد هطول الامطار.
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