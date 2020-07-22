قذيفة هاون تسقط على مسجد شمال غرب حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

سقطت قذيفة هاون على مسجد بيت مغاري الواقع شمال غرب حيس أطلقتها مليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها، وأخرى على منزل مواطن.



وقالت مصادر محلية في حيس، إن المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف الهاون الثقيل على القرى السكنية في بيت مغاري وسقطت إحداهن على مسجد بيت مغاري.

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وأضافت المصادر ان قذيفة أخرى سقطت في منزل المواطن عبدالله محمد قائد، مما تسببت بنزوح عائلته من القرية إلى مدينة حيس.

وأشارت المصادر إلى أن القذائف التي أطلقتها مليشيات الحوثي تسببت بأضرار مادية والحقت خسائر في المنازل، وخلفت حالة من الخوف والرعب في أوساط المواطنين.

هذا وكانت القوات المشتركة قد كسرت هجوماً حوثياً في ذات المنطقة وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى لتعاود المليشيات الانتقام من المواطنين بقصف منازلهم