وردنا الآن : خبر هام من شركة النفط في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت شركة النفط اليمنية كشوفات بأسماء المحطات التابعة لها والعاملة في نطاق امانة العاصمة والمحافظات “بنزين” ليوم الاربعاء 22 يوليو 2020م . وقالت الشركة أن أسعار المشتقات النفطية كما يلي: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements – بنزين : 5900 ريال/دبة سعة 20لتر. – ديزل : 6900 ريال/دبة سعة 20لتر. وأشارت الشركة بأن اوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 3 عصرا إلى 7مساء. ودعت الشركة كافة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات على الرقم 01836552/3

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