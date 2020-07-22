شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ المملكة والوافدين هم الشريحة المتضررة من الإجرأءات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات السعودية عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة من قبل، تتعلق بحجاج هذا العام 1441 هـ.

وأكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زيد الطويان، عن اكتمال الاستعدادات الأمنية لموسم الحج، والذي سيكون وفق أعداد محدودة وإجراءات احترازية مشددة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال "الطويان" إن هناك طوقًا أمنيًّا كاملًا على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم، وذلك لأول مرة في تاريخ الحج بالمملكة، موضحًا أن دخول المشاعر المقدسة سيكون للمصرح لهم فقط.

وشدد "الطويان" على فرض عقوبات على المخالفين، مؤكدًا أنه لن يكون هناك حملات خلال هذا الموسم الاستثنائي.

ونشرت وزارة الحج والعمرة ، أنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.

وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.

وتوعدت الجوازات السعودية ناقلي الحجاج غير النظاميين (المخالفين) بعقوبات قاسية تتنوع بين السجن وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف وإبعاد نهائي عن المملكة حال كان الناقل وافدًا.