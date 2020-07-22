شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يهوي مجددًا أمام الدولار الامريكي والريال السعودي.. أسعار الصرف اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 22 يوليو 2020 الساعة 10:40 صباحاً سجل الريال اليمني انهيارا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومية الشرعية في حين واصل ارتفاعه أمام هذه العملات في مناطق سيطرة الحوثيين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وجاءت أسعار الصرف اليوم الاربعاءالموافق 22يوليو على النحو التالي : أسعار الشراء في عدن : ⁦ السعودي : 198 ⁦ الدولار : 757 أسعار البيع : ⁦ السعودي : 199 ⁦ الدولار : 762 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :157 الدولار : 598 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 158 الدولار: 600

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