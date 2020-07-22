شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:السعودية تطلب تدخل مجلس الامن الدولي باليمن واثيوبيا تدخل على خط الازمة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء مطالبته لمجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير حاسمة لتفادي كارثة ناقلة صافر العائمة في رأس عيسى بالحديدة.

وتطرق مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط (صافر) الراسية في ميناء رأس عيسى في اليمن منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وجدد المجلس إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية المتسببة بذلك، ومطالبة المملكة لمجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة.

وكانت شديت إثيوبيا يوم الثلاثاء على ضرورة حل مشكلة خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، محذرة من كارثة تهدد الدول المطلة على البحر الأحمر.