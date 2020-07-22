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عدن - ياسمين التهامي - 32 طلقه من رشاشه الآلي في صدر إخوانه الاثنين .. هكذا فجر الكهالي مفاجأة صادمة لماذا أعدمهم وتخلص منهم

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، الإثنين، تفاصيل جديدة حول مقتل شقيقين على يد شقيقهما الأكبر في العاصمة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وقال أمن مديرية الصافية في العاصمة صنعاء في بيان نقله الإعلام الأمني لداخلية الحوثيين إنه تم ضبط المدعو محمد محمد أحمد الكهالي 30 عاما، والمتهم بارتكاب جريمة شنعاء بحق أخويه وقتلهما بطريقة وحشية، وهما فايز محمد أحمد الكهالي 24 عاما وكهلان محمد أحمد الكهالي 22 عاما.



وذكر أمن المديرية أن المتهم قام بإطلاق عدد 32 طلقة من سلاح نوع آلي على المجني عليهما ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وأشار إلى أن الجريمة ارتكبت نتيجة خلافات عائلية لافتا إلى إحالة المتهم للإجراءات القانونية.

وكان رجل الأعمال محمد محمد الكهالي، مدير مؤسسة الكهالي للصرافة في العاصمة صنعاء أقدم على قتل شقيقه ونشر صور جثثهم على “فيسبوك” والتحصن في منزله لساعات قبل أن يقوم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

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