شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : وزير في الشرعية يفجر مفاجأة ويكشف عن مخطط تآمري خطير (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير يمني بحكومة معين عبدالملك بأن الشرعية أوشكت على الغرق في مستنقع المخطط التأمري الكبير الذي صنعت الإمارات سيناريو المخطط ونفذته أياديها القذرة في الداخل وبتواطئ سعودي واضح لا ينكره إلا مغفل .

وأكد الوزير اليمني في الرياض وتحفظ على ذكر اسمه في المرحلة الراهنة أن اليمن على وشك وقوع الكارثة الكبرى في الخامس في فبراير المقبل بإعلان الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي الإنفصال . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وقال بأن المؤشرات تذهب نحو ذلك التحرك الذي تسعى إليه الإمارات عبر أذرعها من قيادات المجلس الإنتقالي بقياد الزبيدي وبن بريك .

واعتبر أن الشرعية ذبحت من الوريد إلى الوريد في أغسطس المنصرم عندما سيطرة قوات المجلس الانتقالي على عدن وبعض المحافظات الجنوبية وطردت قوات الحماية الرئاسية من القصر الرئاسي في المعاشيق بعدن .





واستغرب من حالة التبلد التي وصلت إليها تصريحات المسؤولين في الحكومة الشرعية بمختلف مؤسساتها والتي تنافي ما يحدث على أرض الواقع .

وأضاف لقد جاء إعلان بن دغر المعني بمتابعة تنفيذ إتفاق الرياض مخالفا لما تقوم به قوات الانتقالي على الأرض وهو ما يؤكد بأننا مقبلون على تلك الكارثة ففي الوقت الذي أكد بدء تنفيذه من السبت الماضي كانت عناصر تابعة للانتقالي تمنع أركان حرب اللواء الأول اللواء الأول حماية رئاسية العقيد فضل حنش من الدخول لقصر المعاشيق بعد أن استوقفته في إحدى بواباته .

وأشار إلى أهمية التحرك وفقا لمعطيات الواقع وليس وفق أحلام وردية لم نحقق منها شيء حتى وصلنا إلى مرحلة اللاعوده وأننا مقبلون على نهاية مأساوية سيكون ثمنها باهضا ومكلفا جدا .

واعتبر بأن جماعة الحوثي ستكون الناجي الوحيد من السفينة التي أوشكت على الغرق نتيجة ثقتنا العمياء بالأشقاء في الخليج ولم نكن نتوقع أن لديهم مخططات مخالفة لليافطة العريضة بالوقوف مع اليمن وشرعية الرئيس هادي .

وأكد بأن الأحداث المقبلة ستجعل من الحوثيين حصان طرواده لإنقاذ البلاد من شبح الإنفصال وإيقاف نزيف نهب ثرواته واحتلال أراضيه .

وأضاف بقوله علينا الاعتراف بذلك ولم يعد الوقت قابلا للمزايدة او التمني فالسفينة ضربها الإعصار التأمري واليمن من ستدفع الثمن وحدها والتاريخ لن يرحمنا .