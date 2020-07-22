شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من السفير السعودي.. زيارة "معين عبدالملك" الى القاهرة استكمالا لطي صفحة الرئيس "هادي" بموافقة هذه الدول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب السياسي، جلال الشرعبي، المقرب من السفير السعودي محمد سعيد ال جابر، على زيارة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الى القاهرة واصفا اياها بانها زيارة هامة تشير الى طي صفحة هادي والاخوان، حد تعبيره .

وقال الشرعبي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”‏: زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لمصر والاستقبال الذي افتقدناه من سنوات لشخصية رسمية يمنية تحمل رسالة واضحة من المجتمع الاقليمي والدولي بطي حقبة هادي والإخوان . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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واضاف، تسلمت تركيا اليوم قيادة المهام البحرية في خليج عدن وبهذا تقترب المخاطر اكثر على اليمن وبلدان الاقليم .

زيارة “معين عبدالملك” الى القاهرة استكمالا



الى ذلك ذكرت مصادر سياسية في وقت سابق ان الامارات تسعي لتنفيذ مخطط يطيح بالرئيس هادي من منصبه وتعيين سلطان البركان او رشاد العليمي بدلا عنه.