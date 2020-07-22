شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تحذيرات عاجلة بشأن طقس الغد.. لا تخرج من المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة على معظم مناطق.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

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وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، حيث ترتفع نسبة الرطوبة وتكون الرياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية.

وأشات الهيئة، الي أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح تكون نشطة على المناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

ألإسكندرية 30 24

وادى النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 33 23

بلطيم 30 24

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 36 21

السويس 35 22

العريش 32 23

رفح 31 22

راس سدر 36 25

نخل 36 22

نويبع 40 28

طابا 37 28

كاترين 36 22

الطور 34 25

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 39 30

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 28

الأقصر 42 31

أسوان 43 31

ادفو 42 30

ابوسمبل 40 29

الوادي الجديد 40 29

شلاتين 39 28