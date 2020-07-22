شكرا لقرائتكم خبر عن هام: الحكومة الاثيوبية تحذر من كارثة ستحدث باليمن يهدد العالم كله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شددت الحكومة الأثيوبية على ضرورة حل مشكلة خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة. وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاثيوبية شاميبو بيتامو، إن بلاده تدعم موقف الحكومة اليمنية في التعامل المسؤول مع قضية خزان صافر، مؤكداً أنه لابد من حل المشكلة لما لها من أخطار على الدول المطلة على البحر الأحمر. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار المسؤول الأثيوبي إلى عمق العلاقات الأثيوبية اليمنية.. مشيرا إلى أن أديس ابابا حريصة على إحلال السلام في اليمن. جاء ذلك في لقاء مع القائم بأعمال سفارة اليمن في أديس أبابا يحيى الارياني والذي قدم شرحًا حول مخاطر رفض مليشيا الحوثي الانقلابية السماح للفريق الفني بإعادة صيانة خزان صافر العائم وما قد يخلفه تسرب النفط او انفجار الخزان من نتائج كارثية على بيئة البحر الأحمر والمنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هام: الحكومة الاثيوبية تحذر من كارثة ستحدث باليمن يهدد العالم كله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.