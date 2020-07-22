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تحذير هام لجميع المواطنين بخصوص ما يحدث الآن في العاصمة صنعاء.!

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام لجميع المواطنين بخصوص ما يحدث الآن في العاصمة صنعاء.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بفضل من الله تعالى يستمر في هذه الأثناء هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء والمدن المجاورة لها ، فيما تتدفق السيول في الأحياء والحارات.

وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المدن المجاورة لها منذ أسبوع أجواء ماطرة عقب أجواء غائمة مصحوبة بأتربة تفقد الرؤية للكتل البعيدة.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

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ونبهت السلطات المواطنين من السير في مجاري السيول والمصبات المائية او التواجد بالقرب منها في العاصمة صنعاء.

 

وكان مركز الارصاد قد توقع استمرار هطول الامطار على عدد من المحافظات اليمنية , داعيا الى تجنب المرور في ممرات السيول وبطون الأودية .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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