شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرات الشبابية في الشمايتين بتعز تبدأ تنفيذ مشاريع السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي في المديرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادل مارش- "الخليج 365"- تعز

في اطار دعم جهود بناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي، دشنت المبادرات الشبابية في مديرية الشمايتين الخميس الماضي مشاريع بناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي في المديرية بتمويل من (IYSO)،

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حيث تعمل15 مبادرة شبابية على تنفيذ 15 مشروعاً في عدد من مناطق المديرية، تهدف هذه المشاريع الى الاستجابة لاولويات احتياجات المواطنين في مجال بناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي.

يأتي تدشين هذه المشاريع بعد مشاركة المبادرات الشبابية في ورش تدريبية لتعزيز قدراتها، وتنفيذ مسوحات ميدانية لتحديد اولويات احتياجات المواطنين التي تسهم في بناء السلام وتحد من النزاعات، وتعزز من التماسك الاجتماعي بين السكان في المديرية.

وتركز مشاريع المبادرات على معالجة احتياجات المجتمع المحلي في الشمايتين في عدد من القطاعات، منها الصحة، التعليم والمياه والاصحاح البيئي، كذلك في جوانب التأهيل وبناء قدرات النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، لما من شأنة الاسهام في معالجة احتياجات السكان، والتخفيف من معاناتهم، وتقليص فرص حدوث النزاعات في مجتمعهم المحلي .

الجدير بالذكر، ان هذه المشاريع تأتي في اطار انشطة مشروع الشباب قادة السلام الذي تنفذه (IYSO) في المديرية، بالشراكة مع منظمة (Safeworld) .