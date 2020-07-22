شكرا لقرائتكم خبر عن "جباري" يفتح النار على التحالف ويتهمه بتخريب اليمن ومنع اليمنيين من تصدير ثرواتهم ويحذره من تبعات سياسته القائمة على إطالة الحرب ويتوعده بهذه النهاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، هجوما ناري على التحالف السعودي الإماراتي منتقدا دورهما في مساندة الشرعية اليمنية منذ سنوات. واتهم جباري السعودية السعى لاتفاق بديل عن اتفاق الرياض لتنفيذ الشق السياسي فقط،مشيرا إلى أن اتفاق الريتز المقترح يركز على تعيين المسؤولين ويتجنب الشق الأمني. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال نائب رئيس مجلس النواب إن اتفاق الرياض مشروع سعودي إماراتي وقع عليه اليمنيون ولم ينفذ، وكل الأوراق بيد التحالف ولو أراد تنفيذ اتفاق الرياض حرفيا فسيتم ذلك. وحمل عبد العزيز جباري في تصريحات للجزيرة، التحالف مسؤولية استيلاء مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا على سقطرى . “جباري” يفتح النار على التحالف ويتهمه

وحذر جباري من تبعات سياسة التحالف القائمة في اليمن، مؤكدا أنه إذا لم يستقر اليمن فإن التحالف السعودي الإماراتي سيكون أكثر المتضررين، داعيا الاخير للتوقف الفوري عن خلق المشاكل بإنشاء تشكيلات مسلحة. وتساءل نائب رئيس مجلس النواب بالقول: لماذا يتم منع اليمنيين من تصدير ثرواتهم وفتح مطاراتهم وموانئهم من قبل التحالف السعودي الإماراتي.

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