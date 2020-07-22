شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن عن مشروعات كبيرة بشأن النيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر محمد السباعي، أن بلاده تسعى لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه.
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إم بي سي مصر2” اليوم الثلاثاء، أن “نهر النيل يمثل 97% من الموارد المائية وإنه في ظل تحديات المياه وسد النهضة الإثيوبي، تسعى الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه من خلال المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي.
وأضاف : وتوفير قطع موفرة للاستخدامات المنزلية لتوفير ما يتراوح ما بين 40 و45% من المياه المستخدمة من قبل المواطنين في المنازل”.
وتابع أن وزير الري المصري محمد عبد العاطي استعرض خلال اجتماعه مع عاصم الجزار وزير الإسكان، الخطة التفصيلية للتوسع في محطات تحلية المياه في إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037.
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