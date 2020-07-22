شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات أمام منزل نتنياهو تطالب برحيله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتشد الآلاف أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام منزله مطالبين برحيله.

وسبق وتجمع في الأيام القليلة الماضية بضعة آلاف من المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، بالتزامن مع تنظيم سلسلة حملات معارضة مماثلة في مختلف أنحاء البلاد.

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وردد المتظاهرون شعارات مناهضة له ورفعوا لافتات كتب عليها "وزير الجريمة" و"صبرنا نفد".

وحاول بعض المتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء اجتياز الحواجز الأمنية المقامة في الموقع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.