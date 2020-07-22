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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..عيدروس الزبيدي يتجاوز كل الخطوط والاعراف ويصف الرئيس هادي بهذا الوصف المهين والجارح والمخجل..لن تصدق ماقاله الزبيدي عن الرئيس هادي

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